Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan Gazetesi spor müdürü İbrahim Seten'in iddiasına göre, UEFA'dan Galatasaray'a ceza gelecek. Ancak ceza sadece maddi yaptırımlarla sınırlı olacak, men cezası olmayacak. Seten Twitter hesabından konuyla ilgili şöyle dedi: Yarın UEFA’dan Galatasaray'a para cezası geliyor...

ceza; şampiyonlar ligi gelirinden kesilecek..

Seten, bu mesajlarından ardından attığı bir diğer twette cezanın bilançosunun 6 milyon Euro olacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere, başkan Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamada men cezasının olmayacağını ancak UEFA'dan bazı maddi ceza ve yaptırımların gelebileceğini belirtmişti.