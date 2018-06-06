Vatan Gazetesi spor müdürü İbrahim Seten'in iddiasına göre, UEFA'dan Galatasaray'a ceza gelecek. Ancak ceza sadece maddi yaptırımlarla sınırlı olacak, men cezası olmayacak. Seten Twitter hesabından konuyla ilgili şöyle dedi: Yarın UEFA’dan Galatasaray'a para cezası geliyor...
ceza; şampiyonlar ligi gelirinden kesilecek..
Seten, bu mesajlarından ardından attığı bir diğer twette cezanın bilançosunun 6 milyon Euro olacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere, başkan Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamada men cezasının olmayacağını ancak UEFA'dan bazı maddi ceza ve yaptırımların gelebileceğini belirtmişti.