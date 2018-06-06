Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 103-63 yenerek 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonucun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Final serisine iyi oynayarak ve kazanarak başlamak önemliydi. Agresif oynadık ve baştan sona iyi mücadele ettik." dedi.

Bu karşılamayı artık unutmaları gerektiğini aktaran Obradovic, "Önemli olan ilk maçtaki sayı farkı değil, seride 1-0 öne geçmemiz. Buradaki sayı farkı gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten TOFAŞ çok iyi bir takım. Şimdi sayfayı çevirip 48 saat sonra oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Hayalim, Koç ve Yıldırım'ı bir arada görmek"

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunda Ali Koç'un başkan olarak seçildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi yeni bir başkanımız var. Ben Aziz Yıldırım ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Son 5 yılda verdiği destekten dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Umarım şahsen kendisiyle de görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulüp için yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes bu yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak tüm iyi dileklerimle başarılar diliyorum."