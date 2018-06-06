Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki Seçimli Olağan Genel Kurul’da 16 bin 92 oy ile başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetimi, Ülker Stadı’nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı ve resmen göreve başladı. Kadıköy’e saatler öncesinden gelerek Fenerium Tribünü’nü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’’, “Fenerbahçe Her Zaman Taraftarındır’’, “Büyük Başkan’’ şeklinde coşkulu tezahüratlarda bulundu. Taraftarın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan Ali Koç, tribünlerin önüne gelerek sarı-lacivertli seyircileri selamladı.



Annem duyunca şaşırdı!

2-3 Haziran’da başarılı bir kongre tamamladıklarını dile getiren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kurullardan başlayarak mazbataların dağıtımına başladı. Başkan Ali Koç da mazbata almak için sahneye statta bulunan taraftarların yoğun ilgisi ile çıktı. Vefa Küçük’ün elinden mazbatasını alan Koç, Fenerbahçeli taraftarların “Sana âşığız, ille de sen” tezahüratlarına, “Ben de size âşığım, ne derlerse desinler. Annem şaşırdı, söylediklerinizi duyunca. Alışacak o da. Ben de sizinle gurur duyuyorum, bu camianın bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.



Dünya bizi konuştu

“Önemli olan, icraatlardan sonra bizimle gurur duymanız” diyen Koç, “İnşallah o yolda da sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza tercüman oluruz. Fark ettiniz mi Fenerbahçe’nin büyüklüğünü? Bunu kesinlikle bir şımarıklık olarak söylemiyorum. Belki çoğumuz da fark edememiştik. Türkiye’nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz mevzubahis oldu. Taraflı tarafsız insanlar iki gün boyunca bizi izlediler. Sadece FB TV değil tüm televizyon kanalları bizi gösterdi. Bu camiaya 3 sene hizmet etmek için buradayız. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Tek korkumuz, size lâyık olamamak” şeklinde konuştu.



Ülkemize katkı yapacağız

Fenerbahçe’nin dostlarının, düşmanlarından daha fazla olması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, “Fenerbahçe ve diğerleri olmamalı. Fenerbahçe başarılı olduğunda, diğer vatandaşlar da memnun kalsınlar. Bu kulüp, bu camia hayırlıdır, ülkesine katkı yapar, onlar kazansın desinler. Ama bunun gerçekleşmesi için de bizim de örnek olmamız lazım. Sevilmek istiyorsak, önce biz seveceğiz. Sayılmak istiyorsak, önce biz sayacağız. Zaman zaman belki biz karşı karşıya geleceğiz, ama bu ilkeleri yaşatacağız” ifadelerini kullandı. Gelirleri artıracaklarını belirten yeni başkan, en yakın zamanda yeni sponsorlar bulacaklarının müjdesini verdi.