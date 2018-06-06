Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin finalinde sahasında misafir ettiği Tofaş’a 40 sayı fark atarak 103-63 mağlup etti ve dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-0 öne geçti. Yeni başkan Ali Koç’un ilk resmî sınavında, tamamı dolu tribünlerin önünde oynanan karşılaşmayı baştan sona önde götüren Obradovic’in öğrencileri ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 47-30 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe rakibini neredeyse ikiye katlarken, son bölüme 38 sayılık farkla girildi: 80-42. Bu çeyrekte başkan Ali Koç ve taraftarların ortaklaşa yaptığı tezahüratlarla coşan Fenerbahçeli basketbolcular farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan 103-63 galibiyetle ayrıldı. Serinin ikinci maçı yarın 21.00’de yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.