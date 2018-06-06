Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sporonun efsane isimlerinden olan Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ümit Kayıhan kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü, hastalığı mı vardı? gibi soruların cevapları bu haberde. Türkiye, çarşamba gününe Türk sporunda ekol olmuş bir isminin acı haberiyle uyandı: Ümit Kayıhan.. Peki Ümit Kayıhan hangi takımları çalıştırmıştı? İşte Ümit Kayıhan ile ilgili detaylı bilgi...

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Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.

30 Mart 1956'da doğan Kayıhan teknik adamlık kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı. İşte Kayıhan'ın görev yaptığı kulüpler: Altay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altınordu...

Gazetemizin Yazarı Ömer Faruk Ünal, vefat haberini açıkladı

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ümit Kayıhan'ın bir süredir tedavi gördüğünü ve hayatını bu sabah kaybettiğini söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yoğun bakımda olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan, vefat etti. Ailesinin ve antrenör camiasının başı sağolsun" ifadesi yer aldı.

Ümit Kayıhan bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son yıllarda BeIN Sports ve Lig TV'de maç önü yorumculuğu yapan Ümit Kayıhan çeşitli takımlarda görev almıştı.

Ümit Kayıhan kimdir?

28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi.

Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.

Millî takım kariyeri

Ümit Kayıhan, 2 kez Türkiye amatör millî takımı formasını giymiştir.