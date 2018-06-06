Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Aykut Kocaman ile görüşüp yollarını ayıracak olan Koç'un ilk hedefi boşta olan Luis Enrique...

Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyor. Türkiye'de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet şunları söyledi:

Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım. Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör. Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile söyledi.

4 İSMİ SORDU

Luis Enrique'nin F.Bahçe'nin geçen sezon maç görüntülerini izlediği ifade ediliyordu.



Deneyimli hocanın 4 yerli futbolcu hakkında da geniş rapor istediği kaydedildi:



Freiburg'dan Çağlar Söyüncü

Celta Vigo'dan Emre Mor

Villarreal'den Enes Ünal

Nimes'den Umut Bozok

ARDA'YA SORU BOMBARDIMANI

​uis Enrique ismi Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'a da sık sık soruluyor. Yolda Arda'yı gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Luis Enrique geliyor mu?" diye Başakşehirli oyuncuya soruyorlar. Arda ise kendisiyle görüşmediğini belirterek cevabı bilmediğini ifade ediyor.