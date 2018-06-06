Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında oynadığı Bayern Münih maçında tribün merdivenlerinin boş bırakılmaması, sahaya yabancı madde atılması ve yetersiz organizasyon sebebiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 34 bin Euro para cezasına çarptırıldı.