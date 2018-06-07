Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lokomotifi olan futbol takımını şaha kaldırmak isteyen taze başkan Ali Koç, önceliği teknik direktöre vermiş durumda. Sportif direktörlüğü uzun zamandır temas hâlinde olduğu Damien Comolli’ye teslim edecek olan Koç, önceki gece geç saatlerde İstanbul’a inen Fransız futbol adamıyla dün bir araya geldi. Fenerbahçe’deki geleceği önceden planlanmış olan Comolli, Koç’a ön görüşme yaptığı teknik adamlar hakkında bilgi verdi. Fransız’ın liste başına yazdığı isimlerin Luis Enrique, Laurent Blanc ve Maurizi Sarri olduğu belirtildi. Takımı teslim etmek için önceliği yabancı teknik adamlara veren Ali Koç yönetimi için bu konudaki en büyük sıkıntı kulübün mali durumu ve lejyoner hocaların tercihlerini Avrupa devlerinden yana kullanma arzusu.

Ersun Yanal da listede

Başkan Ali Koç, daha önce 10 teknik adamla temasa geçtiklerini, bunlardan 5’inin başka kulüplere imza attığını söylemişti. Elde kalan isimlerden Luis Enrique bugünlerde Chelsea ile flört ediyor. Barcelona’daki görevini 2017’de noktalayan 10 kupalı, 48 yaşındaki İspanyol’un yanı sıra en son PSG’de çalışan Fransız efsanesi Laurent Blanc için de sarı-lacivertlilerin rakibi yine Maviler. Bir diğer aday ise Napoli’nin 59 yaşındaki hocası Maurizio Sarri. Ancak İtalyan ekibini 3 senedir zirveye oynatan kurt hocanın da çok sayıda talibi var. Bütün ihtimalleri değerlendiren Ali Koç ve ekibinin adaylar arasına Ersun Yanal’ı dâhil ettiği, Aykut Kocaman’ın kalma şansının ise yok denecek kadar az olduğu öğrenildi. Son sözü Comolli’nin söyleyeceği hoca konusunun 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

İlk bomba Bamba

Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturacak Damien Comolli, İstanbul’a dersine çalışmış olarak geldi. Başkan Ali Koç’la dün bir araya gelen Fransız, teknik direktör alternatiflerini değerlendirirken, sarı-lacivertlilere kazandırmak istediği futbolcular hakkında da bilgi verdi. Comolli’nin liste başına yazdığı ismin Jonathan Bamba olduğu öğrenildi. Altyapısından yetiştiği St. Etienne’le sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 22 yaşındaki Fransız, bu sezon 34 maçta 7 gol, 10 asistle oynadı. Gerçek mevkii sağ açık olan Bamba, hücum hattındaki tüm bölgelerde de görev alabiliyor. Comolli’nin listesinde özellikle Fransa’dan oyuncular olduğu belirtiliyor.

Listesini sundu

Damien Comolli, Başkan Ali Koç’a hem teknik direktörlerden hem de futbolculardan oluşan bir transfer listesi sundu. İkili, hocayı belirledikten hemen sonra transfer operasyonuna başlayacak.

"Size garip gelen bana normal geliyor"

Aziz Yıldırım başkanlık yaptığı dönemde Kulüpler Birliği Vakfının toplantılarına katılmazdı. Ali Koç göreve gelir gelmez bu anlayışı değiştirdi ve birliğin dün akşamki iftar organizasyonunda yer aldı. Swissotel’deki yemeğe G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş ve aynı zamanda vakfın da başkanlığını yürüten Fikret Orman ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı. Bir açıklama yapan Koç, “Fikret Başkan’a çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için. Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım. Arkadaşlar biz yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Sahada korakor mücadele ama dışarıda yapıcı rekabet. Burada marka değerini yükseltmek amacımız. Size garip gelenler, bana normal geliyor” sözlerini kullandı.

Altyapıya neşter

Saracoğlu’nda yapılan coşkulu törende mazbatalarını alan Başkan Ali Koç ve ekibi geleceğin Fenerbahçe’si için düğmeye bastı. Bir yandan futbol takımıyla ilgili çalışmalara başlayan çiçeği burnunda yönetim bir yandanda kulübün mali yapısını toparlamak için defterleri masaya döktü. Kulübü maddi darboğazdan çıkarmanın formülü olarak altyapı hamlesi yapmayı planlayan Başkan Ali Koç, Barcelona modelini hayata geçirmek üzere talimat verdi. Bu paralelde ilk icraat olarak Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner’in görevine son verildi. Yine altyapıda görev yapan Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş’la da yollar ayrıldı.

Konsantre olun dedi ama…

Sportif direktör koltuğuna oturacak Damien Comolli’nin yapacağı planlamayla altyapıda görev yapan birçok isimle daha ilişiğin kesileceği öğrenilirken, Fransız’ın yabancı altyapı hocalarıyla temasta olduğu da gelen haberler arasında. Bu arada dün erken saatlerde kulübe gelen Başkan Ali Koç, personelle yaptığı toplantıda “Herkes işine konsantre olsun” talimatıyla çalışanların endişe duymamasını istedi. Ancak, Fenerbahçe’de altyapının dışında işten çıkarmalar bekleniyor. İzne ayrılan Fenerbahçe Kart sorumlusu Ece Köprek’le dönüşte yolların ayrılacağı, yönetimin gideri oldukça fazla olan Fenerbahçe Kart ve 1 milyon üye projelerinde de düzenleme yapılacağı belirtildi.

Pereira kâbusu

Mazbatasını alarak dün resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ilk şok Aziz Yıldırım döneminde teknik direktörlük yapan Vitor Pereira’dan geldi. 2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA’ya giderek Fenerbahçe aleyhinde yaklaşık 4,6 milyon avroluk tazminat davası açan Vitor Pereira’nın başvurusu karara bağlandı. Pereira’nın alacaklarının önemli bir kısmından vazgeçmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA, sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına 1,9 milyon avro ödeyeceğini Fenerbahçe kulübüne bildirdi.

"Gitmek zorunda kaldık"

Fenerbahçe, Vitor Pereira’nın sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Portekizli hocadan tazminat talep etmişti. Pereira ise çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek; “Sözleşmemiz olmasına rağmen bizimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk “ ifadelerini kullanmıştı.

Kocaman zirve

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Aykut Kocaman’la bir araya gelecek. Koç, sözleşmesi devam etmesine rağmen yeni yönetimin önünü açmak için yaklaşık 8 milyon liralık alacağında nferagat ederek istifasını sunan Kocaman’la bir değerlendirme toplantısı yapacak. Takımla ilgili eksikleri Koç’a anlatacak olan Aykut Hoca, transfer ihtiyaçlarını, gönderilecek oyuncuları da rapor hâlinde Başkan’a sunacak. Kocaman-Koç zirvesinde, sportif direktörlüğe getirilecek Damien Comolli de yer alacak.