Hem ekonomik hem de sportif olarak yaşadığı sıkıntılı süreci atlamanın formüllerini arayan Trabzonspor, yüksek maliyetleri sebebiyle indirim talep ettiği başta Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka’dan gelecek olan cevaba göre transferde yol haritasını belirleyecek. Sabit kur üzerinden oyuncuların aldıkları ücretleri Türk lirasına çevirme düşüncesini de hayata geçirmek isteyen bordo-mavili kulüp, menajerler aracılığıyla yaptığı görüşmelerden yakın zamanda sonuç almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, indirim talebinde bulunduğu oyunculardan gelecek olan cevaplara göre hareket edecek.

Transfer yasağı yok

Transfer yasağı ile ilgili bir problemlerinin bulunmadığını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu “Önümüze gelen her dosyayı, her konuyu, her engeli şimdiye kadar aşmayı başarabildik” dedi. Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlinlik teklife hazırlandığı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili olarak Genel Koordinatör Özkan Sümer “Bize gelen resmî bir teklif yok. Bahsi geçen rakamlar çok ciddi. Bu şekilde bir teklifin gelmesi hâlinde yönetimin buna ilgisiz kalacağını sanmıyorum” diye konuştu.

Ulusoy’la yola devam

Trabzonspor ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, desteğinden dolayı Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'a teşekkür ziyaretinde bulunarak, bordo-mavili takımın kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy'un adının yazılı olduğu formayı takdim etti.