Ay-yıldızlı ekip, rakibini 20-25, 28-30, 25-18, 19-25’lik setlerle yendi. A Millî Kadın Voleybol Takımı, 4. haftadaki üçüncü maçında yarın 11.05’te Güney Kore ile karşılaşacak. Öte yandan CEV Altın Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden A Erkek Millî Takımı deplasmanda Ukrayna’ya 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu 13 puanla lider tamamladı.
Sultanlar tam yol ileri
07.06.2018 - 08:14 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde Japonya’dan sonra Nakhon Ratchasima şehrindeki maçta Tayland’ı da 3-1’le geçti.
Etiketler : milli takım,kadınlar voleybol,
563612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/563612.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
33
42
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
78
36
42
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
62
34
28
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
69
30
39
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
63
51
12
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
50
-1
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
45
53
-8
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
57
58
-1
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
55
-11
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
38
45
-7
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
44
53
-9
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
55
59
-4
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
43
48
-5
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
40
59
-19
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
38
42
-4
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
49
60
-11
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
37
54
-17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
20
86
-66
12
34. Hafta Maçları
18.5.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
18.5.2018
Trabzonspor 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.5.2018
Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
19.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 2 Kasımpaşa
19.5.2018
Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor
19.5.2018
Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
19.5.2018
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2018
Alanyaspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1