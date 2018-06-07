Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 20-25, 28-30, 25-18, 19-25’lik setlerle yendi. A Millî Kadın Voleybol Takımı, 4. haftadaki üçüncü maçında yarın 11.05’te Güney Kore ile karşılaşacak. Öte yandan CEV Altın Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden A Erkek Millî Takımı deplasmanda Ukrayna’ya 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu 13 puanla lider tamamladı.