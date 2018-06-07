Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Play-off ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı konuk ediyor. İlk karşılaşmayı 103-63 kazanan Fenerbahçe, evinde ikinci galibiyetin peşinde. TOFAŞ ise Fenerbahçe'ye sahasında şoku yaşatmak istiyor. Peki Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? işte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de...

Fenerbahçe Doğuş’un gözü play-off rekorunda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin play-off final serisinde TOFAŞ karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yakaladığı galibiyet serileriyle dikkati çekiyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, gözünü Anadolu Efes’in 20 yıllık "play-off galibiyet serisine" dikti.

Yaklaşık 2 yıldır play-off’ta maç kaybetmeten ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, TOFAŞ serisini de 4-0’la geçmesi durumunda adını bir kez daha Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde bu seviyede en fazla galibiyet serisini o zamanki adıyla Efes Pilsen yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında oynadığı 7’şer play-off maçını da kayıpsız geçti. 1997-1998 sezonunda ise play-off’taki ilk 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 18 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Fenerbahçe Doğuş ise en son play-off yenilgisini 11 Haziran 2016’da Anadolu Efes karşısında aldı. Aynı sezonun son maçında Anadolu Efes’i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezon oynadığı 9 play-off karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da final serisine geldiği play-off’larda maç kaybetmedi ve 6’da 6 yaparak galibiyet serisini 16 maça yükseltti.

Fenerbahçe Doğuş’un bu rekoru egale etmesi için üst üste 2, kırması içinse 3 galibiyete ihtiyacı var.

Gözler Aziz Yıldırım’da

Tofaş karşısında alınan farklı galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Coachu Zeljko Obradovic, “Hayalim, bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ı bir arada görmek” sözleriyle, eski başkan Aziz Yıldırım’a çağrıda bulunmuştu. Obra’nın bu açıklaması sonrası, gözler Yıldırım’ın bugünkü maça gelip gelmeyeceğine çevrildi.

Yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’inde yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor.

Son yenilgisini 28 Ocak’ta Banvit karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 20 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 66 maçta ise sadece 3 kez kaybetti. Sarı-lacivertlileri,11 Aralık 2016’dan bu yana ligde sadece Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Banvit yenebildi.

İç saha rekorunu geliştiyor

İç sahada en fazla galibiyet serisi yakalayan ekip olan Fenerbahçe Doğuş, bu rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadığı son 58 lig maçını da kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015’te Torku Konyaspor karşısında almıştı. Ataşehir’deki salonda yaklaşık 3 yıldır sarı-lacivertlilerin bileğini büken bir takım olmadı.

Play-off Final Serisi Maç Programı

Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı serinin programı şu şekilde:

2. Maç: 7 Haziran Perşembe 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

3. Maç: 9 Haziran Cumartesi 19:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)

4. Maç: 11 Haziran Pazartesi 21:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 5. Maç: 13 Haziran Çarşamba 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 6. Maç: 15 Haziran Cuma 21:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu

(Gerekmesi durumunda) 7. Maç: 17 Haziran Pazar 19:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 80 lig maçında 48 galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmada gülen taraf 71-88’lik skorla Fenerbahçe olmuştu. Bu mücadelede Luigi Datome 24, Marko Guduric ve Jan Vesely 13’er, Melih Mahmutoğlu ve Brad Wanamaker ise 12’şer sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Kenny Kadji 20, Sammy Mejia ise 12 sayı buldu.

İkinci yarıda iki takım kozlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda paylaştı. Fenerbahçe Doğuş, bu mücadeleyi de 98-78 ile kazandı. Fenerbahçe Doğuş’ta Ahmet Düverioğlu 19 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaştı. Luigi Datome 12, Melih Mahmutoğlu 11, Kostas Sloukas ise 10 sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Raymar Morgan 18, Kenny Kadji 16, Sammy Mejia ise 15 sayı buldu.

Bilet Satışları Hakkında

Fenerbahçe Doğuş – Tofaş Play-off final serisi ikinci maçının bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışı yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla "kişi başı bir bilet" olacak şekilde yapılacaktır. Bu bloklar için bilet fiyatı 15 TL’dir ve koltuk düzeni olmayacaktır.