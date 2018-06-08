Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gennaro Gattuso’nun İtalya-Hollanda maçında Memphis Depay’ı izlediğini açıklaması ve transferi için yönetime rapor verdiğini duyurması İtalya’da bir dedikoduyu ortaya çıkardı…

Radio CRC’de yer alan iddiaya göre; Milan yönetimi Gattuso’nun isteğini yerine getirerse o bölgede oynayan Hakan Çalhanoğlu’nun elden çıkarmak zorunda kalır. UEFA ile sıkıntısı olan Milan aynı özelliklere sahip iki oyuncu ile sahada yer alamayacağı için Hakan’ı almak adına Terim bir kez daha devreye girebilir. Ocak ayında Milano’ya gelip Hakan’ı isteyen Terim bir kez daha eski öğrencisi Gattuso’yu arar ve aynı teklifi yeniler.

İtalyanların bu iddiaları dayandırdıkları nokta ise Galatasaraylı bir yöneticinin Milan sportif direktörü Mirabelli ile yaptığı görüşme oldu.