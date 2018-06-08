Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Burak Yılmaz, Demba Ba, Bolasie, Sturridge derken Beşiktaş’ın gündemine bir golcü isim daha girdi. Siyah-beyazlılar, İsviçre Ligi ekiplerinden Young-Boys’ta forma giyen 1,67 boyundaki Roger Assale ile ilgileniyor. 24 yaşındaki Assale’yi Beşiktaş’ta kısa süre önce altyapı ve oyuncu izleme bölümünün başına getirilen Serkan Reçber’in önerdiği öğrenildi. Reçber, daha önce TRT Spor’da yayımlanan Avrupa Sahnesi adlı programda da başarılı golcünün Beşiktaş’a çok uygun olacağını ifade etmişti. Fildişili oyuncu geçtiğimiz sezon Young Boys’un şampiyonluğunda attığı 12 golle önemli rol oynadı. Ceza sahası içindeki çabukluğuyla rakip savunmacıları zor durumda bırakan Assale geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 4 gol, İsviçre Kupası’nda da 5 maçta 4 gol atmayı başarmıştı.



Lang zora girdi

Beşiktaş’ın talip olduğu Assale’nin Young Boys ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunması ise işi zora sokuyor. Golcü oyuncuyu sadece 250 bin avroya transfer eden Young Boys, Assale için yüksek bonservis bedeli belirleyebilir. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner’in önümüzdeki günlerde İsviçre’ye giderek Assale için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Serkan Reçber’in transfer etmeyi düşündüğü bir başka isim ise Basel’in sağ beki Michael Lang. Ancak Lang’ın transferi kolay değil. Basel kulübü başarılı futbolcu için 10 milyon avro bonservis ücreti istiyor. İsviçreli futbolcuya Premier Lig’den de taliplerinin olması ve 27 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası’nda da forma giyecek olması transferi zora sokuyor. >