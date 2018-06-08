Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Verilen 6 milyon avroluk cezanın 2,5 milyon avrosu peşin ödenecek. Geri kalanları da Şampiyonlar Ligi gelirlerinden kesilecek. UEFA ile yapılan anlaşmada 4 yıllık kâr zarar planına göre ise Galatasaray, bütçesinde ilk yıl 20 milyon avro, ikinci yıl 10 milyon avro zarar edebilecek. Üçüncü yılı zararsız kapatması talep edilen Galatasaray’dan dördüncü yılın sonunda ise 10 milyon avro kâr elde etmesi isteniyor. Zorlu bir durumla karşılaşan sarı-kırmızılı yönetim de çıkış formülünü yaptı. Buna göre ilk olarak eldeki Afrikalı futbolcular Garry Rodrigues, Younès Belhanda ve Sofiane Feghouli vitrine konacak.

> Terim istemiyor ama…

Yönetimin bu üç oyuncu için belirlediği toplam bonservis bedeli 50 milyon avro. Sarı-kırmızılı yönetimin en çok gelir beklediği isim ise takımın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Garry Rodrigues. Yeşil Burun Adalı oyuncu için yönetimin belirlediği fiyat 25 milyon avro. Teknik direktör Fatih Terim her ne kadar bu oyuncunun takımdan ayrılmaması yönünde rapor vermiş olsa da yönetimin 20 milyon avronun üzerindeki her teklife ‘Evet’ diyeceği öğrenildi. Ayrıca bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Younès Belhanda da yönetimin gelir kaynağı olarak gördüğü oyunculardan birisi. Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Faslı oyuncunun şampiyona sonrasında 15 milyon avroya alıcı bulabileceği öngörülüyor. Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli’ye de 10 milyon avro civarında teklif gelmesi hâlinde bu oyuncu da gönderilecek. Yönetim bu üç oyuncudan 45-50 milyon avro civarında bir gelir elde etmeyi planlıyor.