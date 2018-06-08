Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de başkan değişikliği sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, Aykut Kocaman’dan beklenmeyen bir çıkış geldi. Sezonun son haftasındaki Konyaspor maçından sonra yeni yönetimin önünü açmak için istifa kararı alan Aykut Hoca bu kararını değiştirdi. Başkan Ali Koç ile görüşmeden bir hamle yapmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı dün yeni patronuyla bir araya geldi ve olumlu bir toplantı gerçekleştirdi. Koç’la yapılan zirveye yeni sportif direktör Damien Comolli de katıldı. Koç’a bir sunum yapan Kocaman bu sezon bütün olumsuzluklara ve eleştirilere rağmen iyi iş çıkardıklarını söyledi. Aykut Hoca, mevcut kadroya 3-4 takviye yapılması hâlinde yeni sezonda Fenerbahçe’nin şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını anlatırken, “Fırsat sunarsanız önümüzdeki 5 sezonda Süper Lig’i domine edecek, Avrupa’da ses getirecek bir takım oluşturacağıma inanıyorum” dedi.



Comolli ile görüşecek

Sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminde 3 Temmuz depremiyle boğuşmak zorunda kalan Aykut Kocaman, 1 lig, 1 kupa şampiyonluğu, üstüne de Avrupa Ligi’nde yarı finale rağmen tükenmişlik sendromuyla görevi bırakmıştı. Ancak Kocaman’ın bu sefer bu kadar kolay havlu atmaya niyeti yok. “Kimse benim Fenerbahçeliliğimi sorgulayamaz” diyen Aykut Kocaman “Bir avuç azgın azınlığın eleştirileri doğrularımı değiştirmez. Kurgusu oturmuş bir takımımız var. Birkaç takviyeyle çok daha ileriye gidecek potansiyele sahibiz” ifadesinde bulundu. Hocayla yaptığı görüşmeden memnun kalan ve kafasında teknik adam konusunda netleşmiş bir karar bulunmayan Ali Koç, Kocaman’dan Comolli ile bir araya gelip, yaptığı sunumu detaylandırarak kendisine anlatmasını istedi. İkilinin önümüzdeki günlerde detaylı bir görüşme yapması bekleniyor.

Patron Comolli

Fenerbahçe’de yeni yönetimin ilk transferi Damien Comolli oldu. Sarı-lacivertliler daha önce St. Etienne, Monaco, Arsenal, Tottenham, Liverpool gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Fransız futbol adamıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Comolli, Fenerbahçe’de Sportif Direktör olarak görev yapacak ve bütün futbol operasyonlarını yönetecek. Fransız futbol adamı “Fenerbahçe’ye yakışacak transferler yapacağız. Sahada mücadeleci bir takım oluşturmak istiyoruz” dedi. Comolli için salı günü Saracoğlu’nda bir imza töreni düzenlenecek. Comolli ile uzun süredir irtibatta olduklarını söyleyen Başkan Ali Koç “Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe için yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Comolli’ye Fenerbahçe’de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum” dedi.