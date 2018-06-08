Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 50 yaşı geçmiş profesyonel ve amatörde oynamış futbolculardan oluşturulan takımların katıldığı bir lig düzenlendi. Ligde yer alan takım oluşumlarına büyük katkı verdi. Organizasyona kayıtlı 18 takım olduğunu belirten Mustafa Kumbasar, bu sayının hızla arttığını ve ilginin günden güne çoğaldığını vurguladı. Kumbasar, “Türkiye bir futbol ülkesi. 7’den 77’ye herkes futbolla yatıp kalkıyor. 50 yaş Ligi bizim madalyamız oldu. Bu ligi kurmak geliştirmek büyütmek kolay değildi. Bunu Kumbasar ve ekibi başardı. Biz başardık. Talep gün geçtikçe artıyor. Bu bizim övünç kaynağımız. Demek ki biz bir şeyleri iyi yapmışız” diye konuştu.

“60 yaş ve üstü lig çalışmalarına başladık”

60 yaş ve üstü lig çalışmaları için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Kumbasar, “Bir sloganımız var. ‘Hedef 7’den 77’ye futbol‘ şeklinde. Herkesin spor yapmaya hakkı var. Kimseyi futboldan mahrum edemeyiz. 60 yaş ve üstü için çok talep aldık. Artık ustalık dönemindeyiz. 50 yaş organizasyonundaki başarımızı 60 yaş ve üstüne taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.