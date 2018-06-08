Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı kulüpte radikal kararlar peş peşe geldi... Bir dönem kapanırken yeni kararlara göre artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Yönetimi bu kararlara yönelten nedenlerin başında Sofiane Feghouli ve Cedric Carrasso ile yapılmış olan sözleşmeler geldi. İşte o detaylar...

Sezon başında 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United’dan transfer edilen Feghouli’nin menajerine tam 1 milyon 920 bin Euro (10 milyon 170 bin TL) komisyon ödenmesi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i çok kızdırdı.

Baskan Cengiz’i sinirlendiren ikinci olay Carrasso’nun bonusları oldu. Bir yıllığına 600 bin Euro karşılığında anlaşma yapılan ve sadece 2 resmi maçta forma giyen Fransız kaleci, kulübede de otursa, tribünde de otursa Galatasaray’ın kazandığı tüm maçlar için prim aldı.

Bu anlaşma çerçevesinde Carasso’nun sadece primlerden kazandığı para 113 bin 750 Euro’yu (602 bin TL) buldu. Cengiz yönetimi ayrıca, sezon ortası Stoke City’ye satılan Ndiaye’de olduğu gibi ‘imaj hakkı’ adı verilen ödemeleri de yapmayacak.