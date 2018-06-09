Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın 21 milyon avroluk bonservis bedelini ödemediği için Benfica’ya dönen Anderson Talisca âdeta bir Bizans oyunuyla Çin’in yolunu tuttu. Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Portekiz kulübü, Beşiktaş’la yapılan sözleşmeye göre maksimum kâr elde etmek için Talisca’yı 6 aylığına Guangzhou Evergrande’ye kiraladı. Benfica ile Beşiktaş arasındaki anlaşmaya göre eğer Talisca 20 milyon avro üzerinde bir bedelle Benfica’dan başka bir kulübe giderse Beşiktaş 2 yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon avroyu geri alacaktı. Sadece bununla sınırlı değil. Ek olarak yine 20 milyon avronun üzerindeki bir satıştan siyah-beyazlılar pay da elde edecekti. Benfica’nın bütün bunların önüne geçmesi için Talisca’yı bir defa daha kiralaması gerekiyordu. Portekiz kulübünün planı kusursuz bir şekilde işledi ve Talisca henüz 24 yaşında, kariyerinin baharında 6 aylığına Çin’e gitti.



Cannavaro’nun takımı

Böylelikle 2019 yılının ocak ayı transfer döneminde Brezilyalı yıldızı isteyen İngiltere’den Manchester United ile Liverpool, İtalya’dan da Juventus ve Roma gibi devler birbirleriyle kıyasıya bir rekâbete girecek. Avrupa’da Talisca savaşı yaşanırken Beşiktaş en az 40 milyon civarında gerçekleşmesi beklenen transferden ne pay alabilecek, ne de kiralama ücretini geri isteyebilecek. İtalyan futbol efsanesi Fabio Cannavaro’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Çin kulübü, Talisca’yla anlaştıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu. Çin kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya’daki kampına katılacağı ifade edildi. Bonservisi Portekiz ekibi Benfica’da bulunan Talisca, siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 20 gol atmıştı.

Elde var Opare

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta rota yeniden Daniel Opare’ye döndü. Listenin ilk iki sırasında yer alan Michael Lang ve Rafael’in yüksek maliyetleri nedeniyle geri adım atıldı. Bunun üzerine yıllık 750 bin avroya ‘evet’ diyen Opare’de karar kılındı. Ganalı oyuncunun kısa sürede imza atması bekleniyor.

Fortounis istemiyor

Beşiktaş’ın orta saha için düşündüğü isimlerden biri olan Kostas Fortounis’ten kötü haber geldi. Olimpiakos forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’de oynamak istemediği öğrenildi. Bu gelişmeye rağmen siyah-beyazlı yöneticiler Fortounis’i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.