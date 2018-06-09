Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Yepyeni bir döneme giren Fenerbahçe’de en büyük sıkıntı takımdan ayrılmak istemeyen lejyonerler olacak görünüyor. Başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’un sportif direktörlük görevine getirdiği Damien Comolli’nin kadroda derin bir rotasyon yapması beklense de, UEFA’yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntı bir yana, güçlü sözleşmelere imza atan yabancı oyuncular sarı-lacivertlilerin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Kiralık olarak kadroya katılan Janssen ve Neto’yla yolları ayıran Fenerbahçe’de 7’si geçen sezon alınan toplam 12 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertliler, kontenjan dâhilinde 2 lejyoner almayı planlarken, bazı isimlerle yolları ayırıp yeni takviyeler planlıyor. Ancak kimsenin takımdan gitmek gibi bir düşüncesi yok.



Garanti maliyet 30 milyon avro

Fenerbahçe’de Kameni, Skrtel, Isla, Valbuena, Aatıf ve Fernandao’nun gönderilmesi gündemde. Sarı-lacivertliler, Josef ya da Giuliano’yu da elden çıkararak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Ancak ne kulübe gelen ciddi bir teklif var, ne de oyunculara Fenerbahçe’de kazandıklarına yakın bir para vermeye yanaşan. Mevcut lejyonerlerin bonusları bir yana, sadece maaşları dahi yıllık 30 milyon avro gibi yüklü bir tutar teşkil ediyor. Yönetimin, Sportif Direktör Damien Comolli’nin yapacağı değerlendirme sonrası oyuncularla masaya oturacağı belirtilirken, istenmeyen isimleri göndermek için kapsamlı bir planlama yapılacağı, kalacak oyunculardan da maaşlarında indirim yapılmasının isteneceği ifade ediliyor.

Defterler masada

Yönetim değişikliği sonrası kulübün hesaplarının incelenmesi sürüyor. Yeni yöneticiler Burhan Karaçam ile Şaban Erdikler geçmişe dönük bütün hesapları mercek altına aldı. Başkan Ali Koç çalışmalar sona erince ortaya çıkacak tabloyu kamuoyuyla paylaşacak.



Taraftar çıldırdı

Başkan Ali Koç’un “Forma alın” çağrısında sarı-lacivertli camianın reaksiyonun çılgınca oldu. İş adamları toplu alımlar yapmaya başlarken, taraftarlar da Feneriumlara hücum etti. Satılan forma sayısının 30 bini bulduğu, kulübe yaklaşık 3,5 milyon liralık girdi sağlandığı öğrenildi.



Kaptan beklemede

Sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Volkan Demirel, yeni sportif direktör Damien Comolli’den haber bekliyor. Volkan’ın önümüzdeki günlerde Comolli ile görüşeceği belirtilirken, bir terslik çıkması hâlinde kaptanın ABD’den gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.

Solun adayı Roussillon

Hasan Ali ile İsmail Köybaşı’nın görev yaptığı sol bek mevkiinde değişiklik planlayan Fenerbahçe’de Jerome Roussillon ismi gündeme geldi. Sportif Direktör Damien Comolli’nin gözdelerinden olan 25 yaşındaki Fransız geçen sezon Montpellier formasıyla 25 maçta görev yaparken, 3 gol, 3 asistle skora destek verdi. Ancak, sol kanatta da görev yapabilen Roussillon’un 8 milyon avroluk bonservis bedeli sarı-lacivertlileri düşündürüyor.