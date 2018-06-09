İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi.
İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.