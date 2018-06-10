Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de nefesler teknik direktör için tutulmuş durumda. Başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sportif direktörlüğe Damien Comolli’yi getirdi, ancak iki isim henüz hoca konusunda netlik sağlayamadı. Mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde, UEFA’nın Finansal Fiar Play prangası da transfer için büyük bir engel olarak görülürken, teknik direktör değişikliğinin kâr-zarar hesabı masaya yatırıldı. Vitor Pereira’ya ödenecek 1,9 milyon avronun dışında, sözleşmesi devam ederken gönderilmesi halinde Aykut Kocaman’a da 1,5 milyon dolar vermek zorunda olan yönetim bir de alınacak yeni teknik adam düşünüldüğünde kasasından yüklü bir meblağ çıkarmak zorunda. Bu durumun mali külfeti kadar riskleri de Başkan Ali Koç’u düşündürüyor. Koç, Aykut Kocaman’la devam etmeye daha sıcak bakıyor, ancak Comolli aynı fikirde değil.



Fransız’ın adayı çok

Fenerbahçe’nin ilgi gösterdiği Antonio Conte ve Luis Enrique gibi isimlerden umut yok. Belçika’nın hocası Roberto Martinez tamamen Dünya Kupası’na odaklanmış şekilde. Ancak yine de Comolli’nin çok sayıda adayı var. Laurent Blanc, Maurizio Sarri, Zeljko Buvac’la temasları sürdüren Fransız hoca son olarak, Tottenham’da birlikte çalıştığı İspanyol, Juande Ramos’a haber yolladı. Kariyerinde Sevilla, Real Madrid gibi hocalık deneyimleri olan 63 yaşındaki İspanyol, son 2 yıldır takım çalıştırmasa da Fenerbahçe’den gelen teklife yeşil ışık yaktı. Ancak hoca konusunda nihai karar Ali Koç tarafından verilecek. Başkanın, Aykut Kocaman ve Damien Comolli’yle yapacağı ortak toplantının ardından kesin bir hamle gelecek. Aykut Hoca kulübe yakın dursa da, olumsuz mali duruma rağmen hoca konusundaki en zayıf halka olarak görünüyor.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Vokrri’den acı haber

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Vokrri’nin dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin taziye mesajı yayınladığı Vokrri’nin adının Priştine’deki stada verileceği öğrenildi.

Barça modeli

Ali Koç’un başkanlığa gelmesiyle yeni bir döneme giren Fenerbahçe tem takım formatını hem de kadro planlamasını değiştirmek için ciddi adımlar atmaya başladı. Koç’un Sportif Direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli, bir yandan genç oyuncuların peşine düşerken bir yandan da altyapıya el attı. Artık transferde dışa bağımlı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, baştan kuracakları altyapıdan hem oyuncu hem de para kazanmayı hedefliyor.

Alcacer ile Yerry Mina

Barcelona’nın La Masia’sını kendine örnek alan yeni Fenerbahçe, kendine has oyun formatını tüm takımlarına oynatmayı planlarken, aynı zamanda transfer politikasını da bu kurguya sadık kalacak oyuncular üzerinde yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Comolli’nin yönetime verdiği transfer listesindeki iki ismin Barcelona’dan olması da ayrı bir konu. Fransız çalıştırıcı, Janssen’in yerini doldurmak için Barça’dan Paco Alcacer’i istiyor. Stoper adayı da Barcelona’nın Kamerunlusu Yerry Mina.