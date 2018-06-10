Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Talisca’nın yerini doldurmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların Everton forması giyen Davy Klaassen’e teklif yaptığı ortaya çıktı. Yeni sezonda orta alana takviyeler yapmak isteyen Fikret Orman ve ekibi Everton’da bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Hollandalı yıldızla bir süredir ilgileniyordu. Özellikle Cenk Tosun üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çabalayan Fikret Orman ve ekibi amaçlarına ulaşmışa benziyor. Beşiktaş anlaşma sağlandığı takdirde yıllık 1,5 milyon avro bedelle 25 yaşındaki oyuncuyu iki yıllığına kiralayacak. Taraflar arasındaki tek pürüz satın alma opsiyonunda ortaya çıkıyor. Everton bu opsiyon için 20 milyon avroluk bir bedel belirledi. Talisca’nın 21 milyon avroluk bonservisini alma hakkı bulunmasına rağmen bu rakamı ödeyemeyen Beşiktaş, Klaassen için belirlenen 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor.



Talisca’dan daha iyi

Hollandalı Klaassen, Benfica’nın Çin’e kiraladığı Talisca ile karşılaştırıldığında birçok özelliği ile öne çıkıyor. 25 yaşındaki oyuncu her şeyden önce tam bir takım oyuncusu. 10 numara pozisyonunda görev alan Klaassen bencil olmamasıyla ve savunmaya da yardım etmesiyle biliniyor. Geçen sezon Ajax’tan 27 milyon avroya transfer edilen başarılı futbolcu Everton’daki ilk sezonunda İzlandalı yıldız Gylfi Sigurdsson’dan formayı kapamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Klaassen’i çok istediği öğrenildi. Hollandalı yıldızın videolarını izleyen tecrübeli çalıştırıcı, Klaassen’in stilini eski öğrencisi Jose Sosa’ya benzetti. Fikret Orman’la görüşen Güneş, Klaassen için “Takıma çok faydalı olur” raporu verdi.

Vagner Love FIFA’ya gitti

Sezon içinde vasatı aşamayan Vagner Love’un alacakları dolayısıyla Beşiktaş’ı Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA’ya şikayet ettiği iddia edildi. Senelik 2 milyon avro kazanan futbolcu, 2 aylık alacağı ödenmediği gerekçesiyle avukatı vasıtasıyla icra takibi başlattı. Başkan Fikret Orman’ın futbolcuyu takımdan göndereceği belirtildi.