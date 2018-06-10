Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cim-Bom’da Nuri Şahin heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kısa süre içinde kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp bu konuda önemli mesafe katetti.

29 yaşındaki Nuri Şahin, Galatasaray’ın teklifini kabul ederken, kulübünü ise kendisinin ikna edebileceğini söyledi. Galatasaray Nuri için 2 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Nuri’nin kulübünü ikna etmesi durumunda Cim-Bom tecrübeli futbolcuya imza attıracak. Nuri ile 3+1 senelik anlaşmanın düşünüldüğü belirtildi.

