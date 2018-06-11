Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki yeniden doğuş süreci beklendiğinden de sancılı olacak gibi. Ali Koç Yönetimi, camianın beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapsa da sistemde teknik bir arıza oluşmuş durumda. Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar sebebiyle transferde adımlarını son derece hesaplı atmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin önündeki engellerin sayısı birden çok. Öncelikli mesele teknik direktör. Fenerbahçe, kaçarak giden eski hocası Portekizli Vitor Pereira’ya 1,9 milyon avro tazminat ödemeye mahkûm. Aykut Kocaman’la yolların ayrılması hâlinde sarı-lacivertlilerin kasasından 1,5 milyon dolar daha çıkacak. Gelecek yeni hocanın da ortalama 2,5 milyon avro bir maliyeti olması durumunda Fenerbahçe’nin kasasından sadece teknik adam için yaklaşık 30 milyon lira çıkmış olacak.



Zaman-para paradoksu

Bu sürecin bir an önce çözülmesi gerek, zira Sportif Direktör koltuğunda Damien Comolli otursa da transferlerin hocadan bağımsız yapılması çok da akılcı görünmüyor. Ancak en az hoca sorunu kadar zorlayıcı bir süreç daha var Fenerbahçe’nin önünde. Takımda bulunan 12 yabancı transferin önünde dağ gibi bir engel oluşturuyor. Comolli birçok isimle ön görüşme yapsa da 14 yabancı kontenjanı olan takımda ciddi bir temizlik yapılması şart. Ancak kimsenin hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Mevcut lejyonerlere gelen ciddi bir teklif olmaması, ayrıca Fenerbahçe’den aldıkları paradan vazgeçmek istememeleri sistemi kilitliyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak takımın toparlanması ve kampa girmesi için vakit hızla geçerken, krizi Başkan Ali Koç’un çözmesi bekleniyor.

Fener’in borcu 500 milyon avro

Aziz Yıldırım döneminin güçlü muhalifi Hulusi Belgü’den Fenerbahçe camiasına kötü haber. Kulübün toplam borcunun 500 milyon avrodan fazla olduğunu duyuran Belgü “Kimse yönetimden harikuladelik beklemesin ama inanalım ve destekleyelim. En iyisini yapacaklarından da eminim” dedi.

Josef-Giuliano’ya çizik

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni kadro yapısı oluşturmak için kadrodaki bütün oyuncuları satış listesine koydu. Değerini bulan her oyuncunun satılık olduğunu hatırlatan Fransız’ın ilk sıraya yazdığı isimler ise Giuliano ile Josef de Souza oldu. Piyasa değeri yüksek ve talibi bulunan bu iki oyuncudan en az 20 milyon avroluk gelir hedefleyen Comolli’nin İngiliz ve Rus ekipleriyle pazarlıklar yaptığı öğrenildi. Fransız, toplamda mümkün olan en yüksek bonservis gelirini kasaya koyup transferde elini rahatlatmak istiyor.



Kocaman’ı istemiyor

Damien Comolli’nin planı kadroyu kiralık ve boşta oyuncularla güçlendirmek, bonservis gelirini ise olmazsa olmaz isimler için harcamak. Henüz Fenerbahçe’yle anlaşmadan kafasında teknik direktör adaylarını belirleyen Comolli’nin tamamen kendi formatını uygulayabilmek için Aykut Kocaman’la devam etmek istemediği belirtiliyor. Ancak kulübün için bulunduğu mali durum Fransız’ı zorluyor. Başkan Ali Koç’un hoca krizini en geç salı günü çözmesi bekleniyor.