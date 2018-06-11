Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste gelen iki şampiyonluk ve Devler Ligi’nde elde edilen tarihî başarıların ardından geride kalan sezonu dördüncü bitiren Beşiktaş’ta küçülme operasyonu giderek hareketleniyor. Başkan Fikret Orman, yüzde 35 küçülmeye gideceklerini açıklamıştı. Kulüpte harcamaların minimilize edildiği ve birçok personelin de işten çıkarıldığı öğrenildi. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle futbolcuların da son taksitleri ödenemedi. Hatta Vagner Love 700 bin avro alacağı için avukatı aracılığıyla FIFA’ya başvurdu ve icra takibi başlattı. Yönetimi en çok sıkıştıran konulardan biri de yıllık ücretleri fazla olan ve takımda artık düşünülmeyen futbolculara beklenen tekliflerin gelmemesi. Mesela Beşiktaş’tan kazandıklarının çok altında teklifler alan Negredo ve Love takımdan ayrılmamakta kararlı. Bu durum, yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Transfer görüşmelerinde de bu sebeple somut adımlar atılamıyor.



Yıldızlar ayrılabilir

İstenmeyen oyuncular takımda kalmak için ayak diretirken, Şenol Güneş’in satılmamasını istediği futbolculara ise teklif yağıyor. Oğuzhan’ı Everton, Tolgay Arslan’ı Stuttgart istiyor. Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma’ya Suudi Arabistan ve Katar’dan çok ciddi teklifler var. Beşiktaş istenmeyen oyuncularla sezona devam etmek ve yıldızlarını da satmak zorunda kalabilir. Yönetimin böyle bir durumun yaşanmaması için banka kredisi çekmeyi de gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Ancak geçtiğimiz yılın ilk aylarında Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan 96 milyon dolar kredi çekildiği için bu fikre şimdilik sıcak bakılmıyor. Eğer beklenen olumlu gelişmeler yaşanmadığı takdirde ‘Feda Sezonu’ndaki menemenin yerini Karadeniz'in meşhur lezzeti mıhlama alacak gibi görünüyor.

ALPHONSO DAVIES

Kanada basını 17 yaşındaki Alphonso Davies’i Beşiktaş’a yazdı. Cyle Larin ve Atiba Hutchinson’a sahip olan Beşiktaş’ın bir başka Kanadalı Alphonse Davies’in peşinde olduğu iddia edildi. 17 yaşındaki futbolcuyu Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi dev kulüplerin de izlediği yazılırken gelecek vadeden bir futbolcu olduğu belirtildi. Haberde ayrıca kasım ayında 18 yaşını dolduracak olan Davies’in, ancak bu tarihten sonra transfer olabileceğine de değinildi. 16 yaşından bu yana Vancouver Whitecaps’in as takımında forma giyen Davies, 2018 yılında MLS’de 16 maça çıkıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

Jesus için yeni rakip

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Juan Jesus için Torino’nun ardından Marsilya da devreye girdi. Fransız basınında L’Equipe gazetesi haberinde Jesus’un bonservis bedelinin 12 milyon avro olduğu, Roma kulübünün kiralama fikrine sıcak bakmadığı kaydedildi. Brezilyalı sağ bek geçen sezon 29 maçta forma giymişti.



Guti geliyor iddiası

Şenol Güneş ile çalışacak olan yardımcı antrenör için yönetim arayışlarını devam ettirirken, siyah-beyazlı eski futbolcu ve Real Madrid efsanesi Guti’nin Beşiktaş’la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol Sport Es’in haberinde, Guti’nin önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak çalışacağı iddia edildi.



18’lik Gani Almanya’ya

21 Yaş Altı Futbol Ligi’nde, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın önemli isimlerinden olan 18 yaşındaki futbolcu Gani Sevim, TSV Steinbach Kulübü’nün yolunu tuttu. Almanya’da dördüncü lig seviyesinde yer alan Südwest’te mücadele eden ekip, Türk futbolcunun UEFA Gençlik Ligi’nde de forma giydiği bilgisine yer verdi.