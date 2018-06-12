Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Anderson Talisca’nın ayrılığından sonra 10 numara pozisyonuna yapılacak transfer için harıl harıl çalışan Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların eski yıldızı Manuel Fernandes dönmeye yakın. Yönetimin Portekizli oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Rusya’da Lokomotiv Moskova ile 1 yıllık sözleşmesi olan futbolcunun kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmeyi çok istediği öğrenildi. Rus ekibiyle bonservis bedeli konusunda pürüzlerin giderildiği belirtilirken Fernandes’in, Beşiktaş’la yapacağı kontratının 3 yıllık olması planlandı. Fakat yıllık ücret konusunda henüz uzlaşma tam olarak sağlanamadı. Siyah-beyazlılar bu hafta Portekizli yıldızın menajeri ile bir defa daha görüşerek anlaşmaya son şeklini vermeyi hedefliyor.



Klaassen bekletiliyor

2014’te Beşiktaş’tan Lokomotiv Moskova’ya bedelsiz transfer olan Portekizli futbolcu, geçen sezonki şampiyonlukta 7 gol, 4 asistlik performansıyla önemli rol oynarken Rusya’da yılın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu. Beşiktaş ikinci görüşmede 32 yaşındaki 10 numaraya ‘maç başına ücret’ teklifinde bulunacak. Oyuncuya garanti ücret verilmeyecek. Portekizli yıldızın gündeme gelmesiyle Everton’dan Devy Klaassen girişimleri şimdilik rafa kalkmış durumda. Eğer Manuel Fernandes transferi gerçekleşmezse siyah-beyazlılar prensipte anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusuyla yeniden görüşmelere başlayacak.