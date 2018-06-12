Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Son şampiyon Galatasaray’da büyük bir sessizlik hâkim. Ne yaşanan şampiyonluğun coşkusu var ne de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmanın heyecanı. Sarı-kırmızılılar UEFA’dan gelen ceza sonrası derin bir sessizliğe büründü. Oysa Başkan Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşmeleri ve yaşanan süreci her seferinde ‘zafer’ sunmuş ve herhangi bir ceza gelmeyeceğini söylemişti. Mart ayındaki divan toplantısında Başkan Mustafa Cengiz “İki saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes alamadan, tuvalete gitmeden. Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum” ifadesini kullanmıştı. UEFA’dan alınan cezayla ilgili resmî açıklama da henüz yapılmadı ve gözlerden kaçırıldı.



Tek icraat Nagatomo

UEFA men cezası vermese de sarı-kırmızılılara 6 milyon avroluk para cezası kesti. Ayrıca kulübe kadro ve transfer kısıtlaması getirildi. Şampiyonlukta en büyük rolü taraftar ile teknik heyet oynarken yönetimin son 6 aydır elle tutular tek icraatı Nagatomo transferi oldu. Şampiyonluk sonası Mustafa Cengiz’e sempati oluşsa da taraftarlar merakla yapılacak transferleri bekliyor. Yönetimin yıldız transferden kaçınması ‘Şampiyonlar Ligi’nde büyük hedeflere odaklanılmadığı’ şeklinde yorumlandı. Amatör branşlarda yaşanan maddi sıkıntılar da iyice ayyuka çıktı. İşte ocak ayından bugüne yönetimin performansı:



1- Transferi Albayrak yaptı

Mustafa Cengiz başkan olduktan sonra Ndiaye, Stoke City’ye satıldı. Galatasaray’ın devre arasında yaptığı tekrar transfer ise Yuto Nagatomo oldu. O transfer de o dönem Sportif AŞ’ye atanan Abdürrahim Albayrak’ın yaptığı kasa kolaylığı sayesinde gerçekleşti.



2- Futbolla da Albayrak ilgilendi

Galatasaray yönetiminde futbol takımıyla ilgilenen tek isim de Albayrak oldu. Futbolcuların bütün problemlerini o çözmeye çalıştı. Cengiz’in kurmaylarından bu konuda adım atan başka bir isim çıkmadı.



3- Sermaye artırımı istenmişti

Eski başkan Dursun Özbek, 2017 Aralık ayında ek bütçe için yetki istemişti. Sermaye artırımı planı yapılmıştı. 1 Mart’ta sermaye artırımı gerçekleşti ve yönetimin hareket alanı kolaylaştı ve ödemeler yapıldı.



4- Savunmayı Mete İkiz yaptı

Avrupa’dan men cezası alınmaması için Mustafa Cengiz yönetimdeki arkadaşları yerine eski yönetici Mete İkiz’e güvendi. İkiz, Cengiz’in tanıtım konuşmasından sonra yaptığı sunumla UEFA yetkililerini etkiledi. UEFA’dan gelen cezasının asgaride kalmasında en önemli rolü İkiz oynadı.



5- Tek plan; oyuncu satmak

Şampiyonlar Ligi için hevesli şekilde transferler beklenirken, umutsuz konuşmalar moralleri bozdu. YellowFriday, GreyWeekend gibi sonucunda hemen hemen bir futbolcunun yıllık maaşına denk gelen kampanyalarla sınırlı kalındı. Plan ise 2017’de takıma kazandırılan futbolcuları satmak…



6- Taraftar icraat bekliyor

UltrAslan geçtiğimiz günlerde “Hedefleri daha ileriye taşımak için İmparator Fatih Terim’in istediği nokta atış transferler gecikmeden yapılmalı” uyarısında bulunmuştu. Camia şimdi soruyor “Sezon ortası imkânlar kısıtlıydı peki şimdi Mustafa Cengiz ve yöneticiler ne yapıyor?”

Bir yere gitmem

Galatasaray’ın yeni sezonda iyi bir teklif gelmesi hâlinde satmayı düşündüğü isimlerden biri olan Sofiane Feghouli, Fransız basınına, kontratının devam ettiğini söyleyip ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Feghouli, Galatasaray tercihi için “Şampiyonluk kazanmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek zorundaydım. Bu fırsatı daha önce bulamamıştım. Valencia’da oynarken Real Madrid ve Barcelona’nın önüne geçmek zordu. West Ham’da yine bu şansa sahip değildim” dedi. Feghouli şampiyonluk kutlamalarını ömrünce unutamayacağını söylerken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi’nde başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Denayer beklemede

UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması Jason Denayer’in durumunu zora soktu. Sarı-kırmızılılar Denayer için son ana kadar bekleme kararı aldı. Manchester City’nin bonservisi için 10 milyon avro fiyat biçtiği Denayer, Galatasaray yönetiminden tapusunun alınmasını istemişti.



Muğdat imzalayacak

Galatasaray yönetimi daha önce anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik’e bir iki gün içinde imzayı attıracak. Akhisar’la sözleşmesi sona eren Muğdat, geçen sezon yaptığı çıkışla en çok dikkati çeken isimlerden biri oldu. Yönetimin genç oyuncuya yıllık 3 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.