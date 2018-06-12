Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman'la yollarını ayıracak. Ali Koç yönetiminin daha ofansif ve agresif bir takım oluşturma arzusu rotayı yeni bir hocaya çevirmelerine sebep oldu.



Futbolun patronu Comolli'nin takımı yabancı bir hocaya emanet etmeyi düşünmesine rağmen yönetime Ersun Yanal'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

YABANCI OLMASA ROTA ERSUN YANAL



Ali Koç yönetiminin Ersun Yanal'la gerçekleşen görüşmede tecrübeli hocayla fikir alışverişinde bulunduğu ancak resmi bir teklif yapılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin yeni hoca için ilk tercihinin yabancı teknik adam olduğu biliniyor. Ancak sarı-lacivertlilerin kaliteli bir yabancı hoca ile anlaşamaması durumunda Ersun Yanal'la masaya oturması bekleniyor.

2013-2014'te Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmıştı.