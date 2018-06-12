Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetimi için bu sezon en büyük sorun Alvaro Negredo...

4 milyon 350 bin euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan İspanyol forvet geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamamıştı.

Hem mali yükten kurtulmak hem de iyi bir golcü transfer etmek isteyen siyah-beyazlı yönetime Negredo'dan iyi haber geldi.

İYİ BİR TEKLİF GELMELİ

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacağını söyleyen İspanyol forvet, "Eğer oynama şansım yoksa ve istenmiyorsam size zorluk çıkarmam. Ancak ayrılmak için tek şartım var. Gelecek olan teklifin iyi şartlarda olması. Burada aldığım parayı beklemeyeceğim ancak iyi bir teklif gelirse giderim" dedi.

ÖNERİLEN RAKAMLAR KOMİK

Bu düşünce yönetimi rahatlatırken bu kez nasıl bir teklif geleceği konuşuluyor. Şu ana kadar beklenen teklifleri alamayan Beşiktaş yönetimine sadece bazı Avrupa kulüplerinin Negredo için komik rakamlar önerdiği hatta parasının büyük bölümünü Beşiktaş’ın ödemesi yönünde görüşler aldığı ve bunun makul karşılanmadığı belirtildi.

Burada en büyük sorunun Negredo’nun aldığı yıllık ücret olduğu Avrupa’dan bu parayı kimsenin veremeyeceği düşünüldüğü için sıkıntının bu yönde olduğu ifade edildi.