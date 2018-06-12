Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de teknik direktörlüğe İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julen Lopetegui getirildi.

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adam Julen Lopetegui 3 sezon boyunca takımı yönetecek. 2 yıldır İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Lopetegui, Real Madrid'e 2018 Dünya Kupası'nın ardından katılacak.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona'nın da olduğu takımlarda forma giymişti. 2014-2016 sezonlarında Portekiz takımlarından Porto'yu yöneten 51 yaşındaki Lopetegui, 2016'da İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Real Madrid'e üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren Zinedine Zidane, geçen ay sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek Real Madrid'i bıraktığını açıklamıştı.