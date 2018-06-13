Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Tamer Tuna’nın ayrıldığı günden beri yaşanan yardımcı hoca polemiği son bulacak. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu olan ve Real Madrid’in efsane oyuncuları arasında yer alan Guti Hernandez ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ta forma giydiği 2010-11 sezonundaki performansıyla taraftarların sevgilisi olan Guti, Real Madrid U19 takımından ayrılmaya hazırlanıyor. 41 yaşında olan İspanyol çalıştırıcının, Beşiktaş’ın Avrupa’da saygı duyulan bir takım olmasından dolayı ve taraftarların sevgisini unutamadığı için kendisine yapılan teklifi sıcak karşıladığı öğrenildi. İstanbul’da futbolculuk yaptığı dönemin ardından İspanyol basınına verdiği demeçte “Orada bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmemiştim” şeklinde Beşiktaş’tan bahseden Guti Hernandez, ‘siyah-beyaz’a olan sevgisini uzun süredir saklamıyor.



Real seviyesinde değil

Guti’nin sosyal medya hesabı Twitter’daki profil fotoğraflarından birinin Beşiktaş formalı olması dikkat çekiyor. Önceki gün siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ile Madrid’de biraraya gelen İspanyol çalıştırıcı, kendisine sunulan teklifi kabul ederse A takım düzeyinde ilk defa teknik adam olarak görev yapacak. Öte yandan Guti’nin geleceği İspanya’da oldukça parlak görülüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde La Liga takımlarından Murcia’nın başkanı Victor Galvez yaptığı açıklamada “Guti ile konuştum. Murcia’ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid’in teknik direktörü olacak” demişti. Zinedine Zidane’ın ayrılığı sonrası İspanyol medyasında Guti’nin adı geçsede, 41 yaşındaki teknik adamın henüz Real Madrid’in başına geçecek seviyede olmadığı da belritiliyor.