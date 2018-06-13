Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julen Lopetegui'nin, Real Madrid teknik direktörü olarak açıklanması, federasyonda huzursuzluğa sebep oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Lopetegui'nin, Dünya Kupası arifesinde Real Madrid'le anlaştığının açıklanması federasyon yetkililerini kızdırdı. Tecrübeli teknik adamın görevine son verilebileceği iddia edilmişti, öyle de oldu. İspanya Futbol Federasyonu Lopetegui'yle yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Real Madrid'den şok bir şekilde ayrılan Zinedine Zidane'ın yerini dolduran Julen Lopetegui, en son kulüp takımı olarak 2015-2016 sezonunda Porto'yu çalıştırmıştı. Porto'yla toplam 23 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, 14 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü.