Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre 6 milyon avro ödeyen kulübün Okay Yokuşlu'yu alabileceğini söyledi.

Hacısalihoğlu, "Celta Vigo Kulübü yetkilileri dün banka hesap numaramızı istedi. Okay'ı almaya niyetleri var. Bizim bu konuda herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.

Okay Yokuşlu için 3 milyon avro peşin, diğer 3 milyon avroluk kısmın da 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü, Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'nın transferinin bittiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.