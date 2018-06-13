Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Damien Comolli, resmi sözleşmeye imza atıyor.

İlk olarak sözü alan Ali Koç şöyle konuştu:

SEÇİM TEŞEKKÜRÜ

- Şampiyonluk kutlaması edasında bir kongre süreci geçirdik. Taraftarımıza, kongre üyelerine, tekerlekli sandalye ile gelenler, çoluk-çocuk herkese teşekkür ediyorum. Bizleri umarım minimum görürsünüz ve futbolla ilgili olayları ilgili kişiyle daha çok görüşürsünüz.

- Çalışmaya başlar başlamaz personelimizle toplantı yaptık. Onlardan beklentilerimizi, yolculuğun birer parçası olmaları gerektiğini belirttik. 'Hiçbir konuyu sormaktan, önermekten, eleştirmekten çekinmeyin' dedik. İdeal çalışma ortamının bu şekilde olacağını, interaktif, proaktif olmalarını istedik.

"BEKLENTİMİZDEN OLUMSUZ BİR TABLO VAR"

- Finansal ve hukuki konularla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Neyi devraldığımızı net şekilde görmeniz gerek. İki ayrı çalışma başlattık. 3-4 hafta sürecek bu, hukuki olarak elimizde ne var ne yok, onun bir resmini çekmek istiyoruz. Mali konuda beklentilerimizden bir nebze daha olumsuz bir tablo var. Finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor...

TRANSFER SÖZLERİ

- Fenerbahçe camiasının ileri gelenleri şimdiden harekete geçtiler ve isteklerini dile getirdiler. Beklentileri gerçekçi tuttum. Şampiyonluğa aday olmak için bugüne kadar yapılan yatırımlardan farklı bir şekilde belirledik. Transfer konusunda çok büyük ilgi var. Transfer dönemi toto dönemi, beklentileri öyle bir yükseltiyorsunuz ki kurallardan gelişmelerden haberdar değilmişsiniz gibi... Hepimize sorumluluklar düşüyor. Bazen öyle isimler yazıyorsunuz ki şaşıyorum. İlk ayrılığı açıkladık, öyle rakamlardan bahsediliyor ki, tam konulara hakim olursak daha gerçekçi bilgilendirmeler yapabiliriz.

GÖREV DAĞILIMI

- Görev dağılımını bugün-yarın sonuçlandıracağız. Bir kısmını yaptık, bayramdan sonra paylaşırız. Klasik görev bölümünden farklı bir dağılım yapıyoruz. Taraftar konusuna da önem verdiğimizden, orada da değişik yaklaşımlarımız olacak. İki başkan yardımımız var. Semih Özsoy ve Burhan Karaçam. Burhan Bey şu anda burada değil, finans kuruluşlarıyla görüşüyor.

- Fenerbahçe sevdalı işadamları 5000, 10000 forma ısmarladı. 'Bunları alın siz dağıtın' diyorlar.

COMOLLİ SÖZLERİ

Kendisi ile 1 yıldır birlikte çalışıyoruz. Comolli ile vizyonumuz, kimyamız, hedeflerimiz tuttu. Futbolda paraların ne kadar çarçur edildiğini, yanlış insanlarla işlere girildiğinde neler olduğunu görüyoruz

SEMİH ÖZSOY: FENERİUM SATIŞLARININ ARTIŞI VE KOMBİNE-LOCA AÇIKLAMASI

Fenerium'un bir haftadaki artışı yüzde 89. Bu bir rekor. Kombine ve localara 2 katı talep geldi. Akşam üzerine doğru şartlar ve satış tarihleri belirtilecek. Toplamda 30 bin forma satıldı.

COMOLLİ'NİN AÇIKLAMALARI İSE ŞÖYLE;

Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir ayrıcalık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkes bilir. Buraya geldikten sonra daha da hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için omuz omuza verdiğini bilmek çok güzel.

Yönetim kurulumuza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla destek gördük. Burada yeni bir futbol kültürü inşaa etmek istiyoruz, umarım başarılı oluruz.

Fenerbahçe Avrupa'da her zaman saygı duyulan bir kulüp. Genç oyunculara değer vererek bunu geliştirmek istiyoruz. Sahada sizi en iyi şekilde temsil edecek futbolcu grubunu almak gerekir.

AMACIM ÜST DÜZEY PERFORMANS

Buradaki amacım üst düzey performans elde edilebilecek ortam oluşturmak. Bu teknik direktör de olabilir, futbolcu da olabilir, çimci de olabilir. Bize sürekli başarı getirecek diye bir garanti veremem. Yüksek verim aldığımız çalışma ortamı oluşturup mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Başkanımızla bunun hakkında konuştuk. Buradaki tüm duvarları yıkmak istiyoruz. Mental anlamda her duvar yıkılmalı bu kulüpte. Bundan kastım herkes burada diyalog içinde, buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Buraya gelme imkanım oldu. Arsenal maçında Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosferi gördüm. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bize taraftarımızın desteği çok önemli.

Transfer dönemi açıldığından beri çok büyük bir çılgınlık var. Kızlarım var sürekli sosyal medya kullanıyorlar. Onlar da bana soruyor, 'Baba sen misin' diye.

TEKNİK DİREKTÖR SORUSU

Teknik direktör konusu çok basit. Aykut hocayla bire bir toplantı yaptık. O toplantıdan gerçekten çok keyif aldım. Kulübünü çok seven, futbolcuları tarafından saygı duyulan bir insan. Kendisinden rapor alıyorum. Daha sonra raporu başkanımız Ali Koç'a ileteceğim

(Ali Koç: Aykut Kocaman ihtiyaçlarımız doğrultusunda çok yardımcı oldu bize. Bununla beraber beklentilerini paylaştı. Biz yerli hoca ile devam edecek ise Aykut hocadan başkasını istemiyoruz. Bodrum'da Ersun Yanal'la görüştüğüm yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.)

SCOUT VE ALT YAPI

Kafamızda her şey çok net. Potansiyeli olan oyuncular keşfetmek istiyoruz. Pek çok yere odaklanacak bir ekip kurmak istiyoruz. Sayısını söylemek istemiyorum. Seneden seneye değişebilir. Anlaşmış olduğumuz scoutlarımız var. Futbol akademisinin kontrat süremle ilgisi olması çok da önemli değil. Bu konuda kontrat süresi önemli değil. Akademi hızlı şekilde kurulabilir. Uygulamak istediğiniz felsefeyle iyi hocayı getirebilirseniz verim almanız zor olmaz. Dereağzı'na gittim. Futbolcuların yüzde 100'ü çıkarabilecek yeterlilik orada yok. Kulübün şu an scout sistemi olduğunu düşünmüyorum.