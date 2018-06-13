Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. UEFA'nın 6 milyon Euro para ceza verdiği sarı-kırmızılıların anlaşmaya uymaması halinde ise ek olarak 9 milyon Euro para cezası da alacağı ifade edildi. Ayrıca Galatasaray, yapılan anlaşmaya göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi listesine en fazla 21 oyuncu yazabilecek.