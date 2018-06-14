Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Oğuzhan Özyakup konusunda siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Yıldız oyuncunun sözleşmesini imzaladığını belirten Orman, “Oğuzhan’ın geçen seneki performansından hiç memnun değilim, daha iyi şeyler bekliyorum ondan” dedi. Öte yandan transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Orman, Beşiktaş’la adı geçen Kayserisporlu Deniz Türüç ve Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında, “İkisi de gündemimizde değil. Bonservis ödemek istemiyoruz” diye konuştu. Talisca için oldukça sert ifadeler kullanan Fikret Orman, “Talisca hayatı para üzerine kurulmuş bir insan. Çin’e gitmesine şaşırmadım” dedi.



Fernandes’e ikinci şans

Beşiktaş’a döneceği konuşulan Manuel Fernandes konusunda taraftarın beklentisi olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların patronu, “Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama hatasını kabul etmiş bir insana ikinci şans verilebilir. Quaresma’da yaptık, iyi oldu. Kulübüyle bir konuşmam lazım” diyerek Portekizli yıldız için harekete geçeceklerini söyledi. Yardımcı antrenör konusuna da açıklık getiren Başkan Orman, “Guti ile hep görüşüyorum. Yardımcı konusu benim tek başıma karar vereceğim bir şey değil, Guti de İlhan Mansız da olabilir. Buna hocamız karar verecek” ifadelerini kullandı.