Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Beklenen haber geldi ve UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) kriterlerine uygunsuzluğu sebebiyle G.Saray’a 6 milyon avro ceza kesti. Bundan sonraki kriterleri tuttturamaması hâlinde kulübe 9 milyon avro daha ceza gelecek. Yapılan duyuruya göre Galatasaray, UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma sağladı. Söz konusu uzlaşma 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsıyor. Galatasaray bu dönemdeki anlaşmaya sadık kalacağının sözünü verdi. Sarı-kırmızılılar, gelir gider dengesi, oyuncuların paraları ve banka borç seviyesinin toparlanacağını taahhüt etti. Kulüp 6 milyon avroluk cezasını bu sezondan itibaren ikişer milyonluk dilimler hâlinde ödeyecek.



Beşiktaş tam uydu

UEFA Galatasaray’ın bütçesinde kısıtlamaya da gitti. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp 2018-2019 sezonunda 20 milyon avro, 2019-2020 sezonunda 10 milyon avro zarar edebilecek. 2020-2021 sezonunu ise tamamen borçsuz geçmek zorunda olacak. Öte yandan UEFA, Galatasaray’a UEFA organizasyonlarında bildirebileceği oyuncu sayısında da kısıtlamaya gitti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde 21 kişi bildirebilecek. Ceza olmasaydı oyuncu kontenjanı 25 idi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilebilir. Bu arada UEFA, Beşiktaş’ın 2017-18 sezonunda FFP kurallarına uyduğunu, F.Bahçe ve Trabzonspor’un ise kısmen uyduğunu açıkladı. Beşiktaş’ın finansal kontrolü, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ise transfer kısıtlaması ile futbolcu sayısının sınırlandırılması cezaları sürecek.

Aslan gönüllü Trezeguet

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olan ve transfer görüşmelerinde eli güçlü bulunan Galatasaray, Kasımpaşa’nın ve dünya futbolunun yükselen değeri Trezeguet için pazarlıklarına devam ediyor. Takas önerisi geri çevrilen ve nakit istenen Mısırlı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 15 Temmuz’a kadar işi bitirmek istiyor. Dünya Kupası’nda da boy gösterecek olan ve Premier Lig ekibi Watford’un da listesinde olan Trezeguet’in Galatasaray’ı istemesi ise transferde ibreyi Aslan’a çeviriyor.

MUSTAFA CENGİZ’DEN İLGİNÇ YORUM:

Ben olsam men verirdim!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA’dan gelen ceza için, “Olması gereken oldu. Bizim (Şampiyonlar Ligi’ne katılım sebebiyle) 35 milyon avro gelir elde edeceğimizi bilmelerine rağmen men vermediler, para cezası verdiler. En başta öyle bir tablo vardı ki ben de UEFA’nın yerinde olsam söze ‘men’ diyerek başlardım” yorumu yaparken, “Men cezası olmaması için UEFA’yı ikna ettik. UEFA’ya ilk gittiğimizde tokat gibi yüzümüze vurulan sözcükler vardı. Daha önce bizim UEFA’ya taahhüt ettiğimiz miktar 3 yılda toplam 5 milyon avro ceza idi. Oysa net raporla ortayı çıktı ki, zararımız 147 milyon avro idi. 28 kat taahhüdümüzü aşmıştık” sözlerini kullandı. Başkan transfer konusunda ise, “Trezeguet’in takımımızda olmasını isteriz. Mali dengeleri korumak lazım. Nagatomo için teklifimizi verdik bekliyoruz. Gomis için de, başka futbolcumuz için de doğru bir fiyat, Galatasaray’ın lehine bir fiyat gelirse, biz de mutlu oluruz” açıklaması yaptı.

Yuto’ya Real Betis kancası

Galatasaray geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve yüksek verim aldığı Nagatomo’nun bonservisini almak için harekete geçmişti. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteği üzerine yönetim geçtiğimiz günlerde İtalya’ya gitmiş ve bonservis hakkını elinde bulunduran Inter ile masaya oturmuştu. İdari menajer Şükrü Hanedar ile yardımcı antrenör Levent Şahin, Japon oyuncu için İtalyanlara 2 milyon avroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak hesapta olmayan bir rakip ortaya çıktı. İspanya La Liga takımlarından Real Betis de Nagatomo için devreye girdi. İspanyol basınına göre Real Betis önümüzdeki günlerde Inter’e resmî teklifini sunacak. Ve Betis’in gözden çıkardığı rakam 3,5 milyon avro. Hâl böyle olunca da sarı-kırmızılı yönetimin 2 milyon avroluk teklifi biraz yukarı çekeceği ifade edildi. Burada en önemli unsur Nagatomo’nun da Galatasaray’ı istemesi.