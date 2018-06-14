Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon, final serisinin beşinci maçında TOFAŞ’ı 94-64 mağlup ederek seriyi 4-1’e getiren Fenerbahçe Doğuş oldu. Yeni başkan Ali Koç yönetiminde ilk kupasını ve şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertli takım böylece Basketbol Süper Ligi’nde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan beşinci maç öncesi seride 3-1 önde bulunan Obradovic’in takımı, şampiyonluk için salona gelen taraftarının da desteğiyle ilk periyodu 25-12 önde tamamladı. Play-off boyunca dar bir rotasyonla oynayan TOFAŞ oyuncularının yorgunluğu ikinci çeyrekte de hissedilirken, Fenerbahçe ilk yarıyı 45-26 önde geçti.



Sayı atmayan kalmadı

Üçüncü periyotta farkın açılmasıyla birlikte bütün oyuncularına süre vermek isteyen Obradovic, genç oyuncu Egehan Arna’yı da sahaya sürdü. Periyodun bitmesine 1.5 dakika kala Dixon’ın üçlüğüyle fark 25 sayıya kadar çıktı: 67-42. Son çeyrekte Barış Hersek’in de skor üretmesiyle bütün oyuncularından skor katkısı alan Fenerbahçe Doğuş, maçın sonunu da oldukça rahat bir şekilde oynadı. Sarı-lacivertli taraftarların başkan Ali Koç, Obradovic ve bütün oyunculara yaptığı bireysel tezahüratlar eşliğinde maçın sonunu getiren Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı 94-64 kazanarak ligdeki dokuzuncu şampiyonluğunu elde etti.

Yıldırım gelmedi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve koç Obradovic’in davetine rağmen Aziz Yıldırım dev maça gelmedi. Koç, Aziz Yıldırım’ı arayarak sonra da mesaj atarak şampiyonluk maçına davet etti. Ancak Aziz Yıldırım akşam yabancı misafirleri olacağını kulübe ve Ali Koç’a bir yazıyla bildirdi ve katılamayacağını dile getirdi.



Ozan Balaban’a jest

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basketboldan sorumlu eski asbaşkanı Ozan Balaban’ı şampiyonluk kupasını kaldırmak için kürsüye davet etti. Karşılaşmadan sonra düzenlenen kupa törenine Koç, Balaban’ı da çağırdı. Balaban, şampiyonluk fotoğrafının içinde yer aldı.



Maç kapalı gişe

F.Bahçeli taraftarlar, takımlarının TOFAŞ ile oynadığı final serisi beşinci maçına yoğun ilgi gösterdi ve kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğa ulaştığı maçta kapalı gişeydi. Kupa töreninde salonda coşku tavan yaptı.