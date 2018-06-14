Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya, futbol ateşine hazır. Aylardır merakla beklenen ve Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası hasreti bu akşam sona eriyor. Heyecan fırtınası ev sahibi Rusya'nın, Suudi Arabistan ile yapacağı maçla başlayacak. Başkent Moskova'daki 81 bin kişilik Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Toplam 64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Grup maçlarının 28 Haziran’da sona ermesinin ardından, ikinci tur karşılaşmaları 30 Haziran, 1, 2 ve 3 Temmuz'da yapılacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlarla çapraz eşleşecek.



Final 15 Temmuz’da

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz’da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak yarı finallerin ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz’da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz’da Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda yapılacak. Turnuvada farklı kıtalardan 32 ülke mücadele edecek. Afrika'dan 5 ülke, Avrupa'dan 14 ülke, Asya'dan 5 ülke, Güney Amerika'dan 5 ülke, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 3 ülke Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Tarihin en büyük sürprizi

Futbol sürprize çok açık bir oyun. Dünya Kupası’nda da herkesi şaşırtan sürprizler yaşanıyor. 1966’da Kuzey Kore’nin İtalya’yı 1-0 mağlup etmesi, 1950’de ABD’nin, İngiltere’yi benzer sonuçla devirmesi gibi. Ancak hiç şüphesiz kupadaki en büyük süpriz, bir önceki turnuvada gerçekleşti. 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Brezilya, Almanya ile yarı final randevusu öncesi, turnuva tarihinde sadece 1 defa karşı karşıya gelmiş ve 2002’nin finalindeki maçı 2-0 kazanarak kupayı kaldırmıştı. Ancak Almanlar, sambacıları 7-1 gibi akıl almaz bir skorla mağlup ederek finale çıktı.

Çakır’a ilk görev

Dünya Kupası’ndaki temsilcimiz Cüneyt Çakır, ilk görevini aldı. B Grubu’nda yarın saat 18.00’de başlayacak Fas-İran karşılaşmasında düdük çalacak olan tecrübeli hakemimizin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Rusya’da VAR olacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk defa Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Sistem, yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.



2026 K. Amerika’da

68. FIFA Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu. Oylama sonucunda ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı 200 oyun 134'ünü alırken, Fas 65 oy aldı.



Rekor Maracana’nın

Brezilya'da 1950 yılında yapılan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 199 bin 854 kişinin izlediği bu karşılaşma, bir Dünya Kupası maçında en çok seyirci çeken maç olarak tarihe geçmişti.