Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Gaziantep Basketbol'da forma giyen Erol Can Çinko ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada takımı için her şeyini ortaya koyan, iyi ve ahlaklı bir oyuncu olarak bilinen Erol Can Çinko'ya Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

1990 doğumlu Erol Can Çinko, Banvit, Olin Edirne Basket, TOFAŞ, Rönesans TED Ankara Kolejliler, Trabzonspor formaları giydi. Geçen sezonu Gaziantep Basketbol'da geçiren tecrübeli oyuncu, 30 maça çıktı.