Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya - Suudi Arabistan karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Rusya, maç boyuncu üstün olduğu karşılaşmayı 5-0'lık net skorla kazandı. Rusya'ya galibiyeti getiren golleri Gazinskiy, Cheryshev (2) ve Dzyuba ve Golovin kaydetti.

Rusya bu skorla turnuvaya 3 puanla başladı. Suudi Arabistan ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Turnuvanın bir sonraki maçında Rusya, Mısır ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Uruguay ile karşılaşacak.