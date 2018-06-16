Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sarı-lacivertlilerde merak edilen konu teknik direktör. Yeni başkan Ali Koç farklı bir vizyon sergilerken savunma değil hücum yapan ve keyif veren bir takım, anlayış imasında bulunmuştu. Aykut Kocaman konusunda ise taraftarın beklentilerini bildiklerini söyleyerek pek “devam” sinyali vermemişti. Ancak kulübün içine girmesinin ardından mali tabloların beklediklerinden daha zorlu olduğunu ifade etmişti. Comolli’nin imza töreninde de “Yerli olacaksa Aykut Kocaman olacak” diyerek kapıyı kapatmamıştı. Süre istenen Kocaman da tatile çıkmıştı. Yabancı konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Kuyt’a da teklif

F.Bahçe, yeni teknik direktörü büyük oranda belli gibi: Philipp Cocu. Sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı teknik adam ve menajeri Rob Jansen (İstanbul’da) ile görüştü ve Fenerbahçe’yi ve teklifi anlattı. PSV’de 800 bin avro (vergisiz 500 bin avro) kazanan Cocu için senelik 2,5 milyon avro önerildi. Taraflar 3 yıl için prensipte anlaşma sağladı. Yardımcı olarak da ise F.Bahçe’yi ve camiayı çok iyi bilen Dirk Kuyt’a teklif götürüldü. Cocu ile ilgili resmi açıklamanın bayram sonrası yapılması bekleniyor. Buradaki soru işareti ise Pereira’ya 1,9 milyon avro tazminat ödeyen yönetimin Aykut Kocaman’ın 1,5 milyon dolar civarındaki 1 yıllık ücretini ne yapacağı?

Görüntü defansif kariyeri ise ofansif

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması beklenen Phillip Cocu, Hollanda futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. 1996-2006 yılları arasında aralıksız olarak 10 yıl boyunca Hollanda Milli Takımı forması giyen ve 101 kezle millî formayı en fazla giyen sekizinci oyuncu olan Cocu, millî takımına hizmeti futbolu bıraktıktan sonra da sürdürdü. 2008-2012 arasında milli takımda Bert van Marwijk’in yardımcılığını yapan Cocu, bu süreçte 2010 Dünya Kupası’nda final oynayan takımın bir parçası oldu. Altı sezon Barcelona forması giyen ve Katalan ekibinin tarihindeki en önemli futbolculardan biri olarak gösterilen Cocu, defansif bir orta saha olmasına rağmen kariyeri boyunca kulüp takımlarında 122 gol kaydetti. Son beş sezondur PSV Eindhoven’ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam üç şampiyonluk elde ederken, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkardığı takımının Atletico Madrid’e penaltılarla elenmesine engel olamadı.