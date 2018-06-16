Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Avusturalya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Turnuvanın en değerli takımı olarak gösterilen Fransa, C Grubu ilk maçında Avusturalya'yla karşılaşıyor. Fransızlar’ın en önemli kozları Griezmann ile Pogba olacak. Avustralya’da ise Bursa’dan Aziz Behich, yine bir dönem ülkemizde oynayan Jedinak ve 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu Tim Cahill olacak. Fransa, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Avusturalya ise Fransa'ya şoku yaşatarak puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Fransa Avusturalya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kante, Pogba, Mbappe, Dembele, Griezmann.

AVUSTRALYA: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Jedinak, Mooy, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout.

Fransa - Avustralya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00'te Kazan Arena'da oynanacak Fransa-Avustralya maçı TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak...

Fransa iyi başlamak istiyor

Son Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Fransa, bu turnuvada da iyi bir performans sergilemek istiyor. Didier Deschamps yönetimindeki Fransızlar, elemelerde İsveç, Hollanda, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus'la mücadele ettikleri A Grubu'nu lider tamamladı. Turnuva öncesinde 5 hazırlık maçı oynayan Fransa, bu maçların 3'ünü kazanırken, 1 maçtan mağlup, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.

Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde 6 gole izin veren Fransa, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Belarus-Fransa: 0-0

Fransa-Bulgaristan: 4-1

Hollanda-Fransa: 0-1

Fransa-İsveç: 2-1

Lüksemburg-Fransa: 1-3

İsveç-Fransa: 2-1

Fransa-Hollanda: 4-0

Fransa-Lüksemburg: 0-0

Bulgaristan-Fransa: 0-1

Fransa-Belarus: 2-1

Avustralya sürprize açık

Çoğunlukla Avrupa'da forma giyen isimlerden kadrosunu kuran Avustralya elemelerde Japonya ve Suudi Arabistan'ın ardından Rusya biletini alan takım oldu. Elemelerin ardından 4 hazırlık maçı oynayan takım 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte kolay yenilmeyen ve kolay gol yemeyen bir takım görüntüsü veren Avustralya yine de çok üst düzey ekiplerle karşılaşmadı. Bu nedenle takım sürprize açık görünüyor.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marseilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Siant-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Matt Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord), Mitchell Langerak (Nagoya Grampus)

Defans: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), Bailey Wright (Bristol City), Alex Gersbach (Lens), Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb)

Orta saha: Josh Brillante (Sydney), Mile Jedinak (Aston Villa), Mark Milligan (El Ahli), Robbie Kruse (Bochum), Jackson Irvine (Hull City), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory)

Forvet: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Jamie Maclaren (Hibernian), Daniel Arzani (Melbourne City), Apostolos Giannou (AEK Larnaca)