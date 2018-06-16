Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan Nijerya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası D Grubu'nda güçlü kadrosuyla dikkat çeken Hırvatistan, Nijerya ile karşılaşıyor.Rusya’daki turnuva ile 6. Dünya Kupası’nı yaşayacak Nijerya ise bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Hırvatlar’ın en büyük kozu Modric, Nijerya’nın ise Moses. İki ülke tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oluyor. Peki Hırvatistan Nijerya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Hırvatistan - Nijerya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 22.00'de Kaliningrad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de...

Hırvatistan yıldızlarına güveniyor

Elemeleri İzlanda'nın gerisinde tamamlayan Hırvatistan, grup etabında da İzlanda ile mücadele edecek. Ayrıca Arjantin ve Nijerya'nın yer aldığı grupta Hırvatlar zirve mücadelesi verecek. Kadrosunda Madzukic, Modric, Rakitic, Perisic gibi önemli yıldızlar bulunan Hırvatistan'ın grup performansı merak konusu.

Kupaya katılma mücadelesi

Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti. Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Nijerya hazırlık maçlarında zevk vermedi

Elemelerde turnuva biletini kapan Nijerya hazırlık maçlarında bekleneni veremedi. Önemli rakipler karşısında pozisyon üretmekte zorlanan ve takım görüntüsü veremeyen Nijerya grubun en iddiasız ekibi olarak görülüyor.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Nijerya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)