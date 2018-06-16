Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Danimarka maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kaptanlığını Danimarka, gruptaki ilk maçında Güney Amerika temsilcisi Peru ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa Elemeleri Play-Off’undan kupaya katılan Danimarka, bu mücalede yıldızı Eriksen’e güveniyor. Peru'nun en büyük kozu ise yasaklı madde kullandığı için ceza alan ve son anda cezası askıya alınan 34 yaşındaki forvet Guerrero. Peki Peru Danimarka maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Peru - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mordovia Arena’daki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com'de olacak...

Peru, turnuvaya iyi başlamak istiyor

Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika'dan turnuvaya katılan son takım olan Peru turnuvaya iyi başlamak istiyor. Kadrosunda genellikle bulunduğu kıtada mücadele eden isimleri bulunduran takım hem futbola yeni yıldızlar kazandırmak, hem de iyi bir grup performansı ortaya koymak istiyor. Turnuva öncesinde 5 hazırlık maçı yapan ve 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gelecek vaadeden takım yükselen formunu kupada devam ettirmeyi amaçlıyor.

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca'nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri'nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı. Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4'e giremese de son hafta kıtalararası play-off'a kalmayı başardı. Kıtalararası play-off'ta Yeni Zelanda'ya 0-0 ve 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Danimarka yıldızlarına güveniyor

Her dönem önemli yıldızları bünyesinde bulunduran Danimarka yine yıldızlarına güveniyor. Fransa haricindeki takımlara göre turnuva deneyimi de yüksek olan Avrupa temsilcisi özellikle Simon Kjaer, Jannik Vestergaard, Christian Eriksen, Nicolai Jörgensen, Kasper Dolberg gibi yeteneklerinden maksimum verim alarak grup etabını geçmeyi hedefliyor.

Peru'nun Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Pedro Gallese (Veracruz), Jose Carvallo (UTC), Carlos Caceda (Municipal)

Defans: Luis Advincula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodriguez (Junior), Anderson Santamaria (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo)

Orta saha: Pedro Aquino (Lobos), Wilmer Cartagena (Veracruz), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyenoord), Yoshimar Yotun (Orlando City)

Forvet: Paolo Guerrero (Flamengo), Andre Carrillo (Watford), Raul Ruidiaz (Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotiv Moskova)

Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Kasper Schmeichel (Leicester City), Jonas Lossl (Huddersfield Town), Frederik Ronow (Brondby)

Defans: Andreas Christensen (Chelsea), Simon Kjaer (Sevilla), Mathias Jorgensen (Huddersfield Town), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jens Stryger (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich Town)

Orta saha: Christian Eriksen (Tottenham), Lasse Schone (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), William Kvist (Kopenhag), Thomas Delaney (Werder Bremen)

Forvet: Andreas Cornelius (Atalanta), Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Bordeaux), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (Kopenhag), Yussuf Poulsen (Leipzig)