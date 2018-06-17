Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki hafta tam zamanlı mesaiye start verecek. Tecrübeli teknik adam takımı ise ay sonu toplayacak. Bir yandan da yeni kadro yapılanması için çalışmalar devam ederken, UEFA’dan gelen yaptırımlardan dolayı sarı-kırmızılılar oyuncu satmak durumunda. Satılması düşünülen isimlerden savunmacı Maicon ile kanat Feghouli, takımda kalmak istediklerini hem yöneticilere hem teknik heyete bildirdi. İki oyuncu da hiçbir yere gitmeyi düşünmediklerini iletirken geçen sezonun çok daha üzerine çıkacaklarının da sözünü verdiler.

Feghouli iddialı

Maicon Brezilya ligi biter bitmez yeni bir ligde kendini bularak hiç dinlenmeden geçen sezonu tamamlamış ve zaman zaman performans düşüklüğü yaşamıştı. Şimdi iyice dinlenerek yeni sezona başlayacağını aktaran tecrübeli stoper “Çok daha farklı bir Maicon göreceksiniz” sözleriyle mesaj verdi. Feghouli ise geçen yaz iyi bir hazırlık süreci geçirememiş ve Cimbom’a sakat gelmişti. Cezayirli iyi bir kamp sonrası önümüzdeki sezon gerçek Feghouli’yi göstereceğini inanıyor.

Aslanlar formda

Galatasaray’ın oyuncuları Muslera ve Belhanda 2018 FIFA Dünya Kupası ilk müsabakalarını oynadı. A Grubu’nda Uruguay formasıyla Mısır karşısında 90 dakika oynayan Muslera 33 kez topla buluştu. 3 defa rakip forvetlerle karşı karşıya kalan başarılı eldiven yüzde 100 kurtarış yaparak beğeni topladı. B Grubu mücadelesi kapsamında Fas, İran ile Rusya’da karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 10 numara oyuncusu Younes Belhanda, İran ile oynanan mücadelede 90 dakika mücadele etti. 69 kez topla buluşan Belhanda, 1 isabetli şut çekerken bir de şut pası verdi.

Ne baklava ne kaymak

Başkan Mustafa Cengiz, Bodrum Galatasaray Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Transferler konusunda taraftara mesajlar veren Cengiz, “Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacak. Ne çilek, ne baklava ne de kaymak önemli. Önemli olan sahada mücadele” dedi.