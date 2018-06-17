Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anderson Talisca’nın takımdan ayrılmasından sonra ‘10 numara’ pozisyonuna yeni oyuncu arayışlarına başlayan Beşiktaş, eski yıldızı Manuel Fernandes’ten haber bekliyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süre önce Beşiktaş’a dönmek isteyen Portekizli yıldızla görüşmüştü. Başkan Fikret Orman’ın “Gidişi çok şık olmamıştı ama Beşiktaş’ın menfaatine olacak hiçbir transfere de soğuk bakmam” diyerek Fernandes’in geri dönüşüne onay vermişti. Futbol komitesi olumlu geçen ilk görüşme sonrası Fernandes’e 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro ücret teklif etti. Transferi Dünya Kupası bitmeden noktalamak isteyen Beşiktaş, Portekizlinin cevabını beklemeye geçti.

EMRE AKBABA ÇIKMAZI

Beşiktaş’ta Emre Akbaba defteri ise kapanmak üzere. Aytemiz Alanyaspor ile Vagner Love transferinde olduğu gibi kıran kırana pazarlık gerçekleştiren siyah-beyazlılarda, Emre Akbaba transferi çıkmaza girdi. Beşiktaş’ın 3,5 milyon avro bonservis bedeli teklifine karşılık Aytemiz Alanyaspor’un 7,5 milyon avroda diretmesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Golcü arayışlarını da sürdüren Beşiktaş için İtalya basınında bir iddia yer aldı. La Gazetta dello Sport Milan forması giyen Nikola Kalinic’i Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iddia etti. 30 yaşındaki Hırvat golcü ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtildi.