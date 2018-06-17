Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupanın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, teknoloji sayesinde Avustralya karşısında zafere ulaştı. İlk yarısı golsüz biten maçın 58’inci dakikasında penaltı olup olmadığı konusunda VAR’a danışıldı. VAR ‘penaltı’ deyince topun başına geçen Griezmann Fransa’yı 1-0 öne geçirdi. 4 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale eden Samuel Umtiti, bu defa Fransa aleyhine penaltı kararının çıkmasına neden oldu. Topun başına geçen Mile Jedinak ise skoru eşitleyen golü attı: 1-1. Dakikalar 80’i gösterirken sahneye Pogba çıktı. Yıldız oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş üst direkten kalenin içine düştü. Gol çizgisi teknolojisine başvuran hakem, gol kararı verdi ve Fransa bu golle 2-1 kazandı.