Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü yıldızlarına rağmen büyük turnuvalarda son yıllarda kayda değer bir başarı elde edemeyen Hırvatistan’da Beşiktaş forması giyen Vida 90 dakika forma giyerken, Nijerya’nın defans hattında ise Bursasporlu William Troost-Ekong görev yaptı. Hırvatistan’ı öne geçiren gol 32’de Oghenekaro Etebo’nun kendi kalesine yaptığı ters vuruşla gelirken, maçın skorunu ise 71’de penaltıdan Luka Modric belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından üç puana ulaşan Hırvatistan henüz ilk maçların sona ermiş olmasına rağmen gruptan çıkma yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.