Dünyaca ünlü yıldızlarına rağmen büyük turnuvalarda son yıllarda kayda değer bir başarı elde edemeyen Hırvatistan’da Beşiktaş forması giyen Vida 90 dakika forma giyerken, Nijerya’nın defans hattında ise Bursasporlu William Troost-Ekong görev yaptı. Hırvatistan’ı öne geçiren gol 32’de Oghenekaro Etebo’nun kendi kalesine yaptığı ters vuruşla gelirken, maçın skorunu ise 71’de penaltıdan Luka Modric belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından üç puana ulaşan Hırvatistan henüz ilk maçların sona ermiş olmasına rağmen gruptan çıkma yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. 