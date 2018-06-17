Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toprak korttaki organizasyonda İpek ile Zarycka, final karşılaşmasında Dea Herdzelas (Bosna Hersek) - Tereza Mrdeza (Hırvatistan) ikilisiyle karşılaştı. Maçı 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 kazanan İpek-Zarycka ikilisi, böylece turnuva boyunca set kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında da İpek Öz ve Melis Sezer, çiftlerde kupaya uzandı.